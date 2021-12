Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok 11.12.2021 r. Lechia chce wygraną pożegnać kibiców. Tomasz Kaczmarek: Mecz ma niesamowite znaczenie Paweł Stankiewicz

Przemysław Świderski

Lechia zaczyna rundę rewanżową, a na mecz do Gdańska przyjedzie Jagiellonia Białystok. Obie drużyny mają problemy kadrowe, ale gdańszczanie nie dopuszczają do siebie innej myśli, jak tylko zwycięstwo na pożegnanie z kibicami w ostatnim meczu na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk w tym roku.