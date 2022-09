Lechia Gdańsk - Jagiellonia Białystok 17.09.2022 r. Biało-zieloni muszą być w końcu jednością. Dusan Kuciak usiądzie na ławce?

Jagiellonia to wymagający przeciwnik, ale też taki, z którym można powalczyć o pełną pulę. Lechia musi zagrać jednak zdecydowanie lepiej niż prezentuje się w tym sezonie. Jeśli drużyna byłaby w stanie rozegrać dwie takie połowy, jak pierwszą w spotkaniu ze Śląskiem we Wrocławiu, to można myśleć o zdobyciu trzech punktów. W poprzednim sezonie stadion w Gdańsku był twierdzą, a w obecnych rozgrywkach biało-zieloni zdobyli u siebie tylko jeden punkt w trzech meczach, dzięki remisowi z Wartą Poznań. Mało tego, w lidze Lechia w bieżących rozgrywkach jeszcze nie strzeliła gola przed własną publicznością. To też pokazuje jak duże problemy na boisku ma dziś drużyna z Gdańska.

- Musimy zagrać w końcu dwie równe połowy. We Wrocławiu pierwsza połowa była pod naszą pełną kontrolą. A wszyscy wiedzą jaka była końcówka spotkania i jak się zakończyła. Taka strata punktów na pewno boli – przyznaje Maciej Kalkowski, trener Lechii, który poprowadzi zespół także w meczu z Jagiellonią, bo klub nadal nie ogłosił nowego szkoleniowca.