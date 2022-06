Lechia Gdańsk jedzie Cetniewa i czeka na transfery. Tomasz Kaczmarek: Chcemy zawodników z jakością, żeby zrobić krok do przodu ZDJĘCIA

Piłkarze Lechii mają za sobą ostatni trening na bocznym boisku przy ul. Traugutta. W poniedziałek drużyna wyjedzie na dwutygodniowe zgrupowanie do Cetniewa. Jak na razie nie ma nowych twarzy w zespole.

- Pierwszy oficjalny mecz już za 3,5 tygodnia i mamy tego świadomość. Po meczu z Rakowem dużo o tym mówiłem. Naszą ambicją jest, żeby w tym sezonie osiągnąć jak najwięcej. Nie jest tajemnicą, że częścią tego wszystkiego będą mądre ruchy transferowe. Trener nie ma wpływu na to, kiedy dojdą one do skutku. Wiem jednak, że pracujemy nad tym i chciałbym, żeby nasza skuteczność na rynku transferowym też była wysoka – przyznał Tomasz Kaczmarek, trener biało-zielonych.

Drużyna Lechii potrzebuje wzmocnień, aby liczyć się realnie w grze o medal. Chociażby ostatni mecz poprzedniego sezonu z Rakowem w Częstochowie pokazał, gdzie są problemy.