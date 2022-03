Lechia Gdańsk jest w stanie wygrać na wyjeździe z Legią Warszawa? W ostatnich ośmiu meczach zrobiła to tylko raz

Kibice w Gdańsku z pewnością pamiętają jesienny mecz Lechii i Legii. Mistrzowie Polski byli wówczas w głębokim kryzysie, a podopieczni trenera Tomasza Kaczmarka całkowicie zdominowali rywali na boisku. Biało-zieloni wygrali 3:1 po golach Macieja Gajosa, Jarosława Kubickiego oraz Łukasza Zwolińskiego, a dla gości trafił w samej końcówce Tomas Pekhart z rzutu karnego. Lechia zagrała świetne spotkanie i ten wynik to był najniższy wymiar kary dla mistrzów Polski. To zdecydowanie nie jest sezon Legii, która długo była w strefie spadkowej i dopiero ostatnio zaczęła osiągać lepsze wyniki i dzięki temu ma sytuację w miarę bezpieczną w ligowej tabeli. To jednak nie oznacza, że forma zespołu ze stolicy nagle wystrzeliła w górę. Owszem, zdobyła 14 punktów w sześciu ostatnich meczach, ale grała dwukrotnie z Bruk-Betem Termaliką Nieciecza, Górnikiem Łęczna, Śląskiem Wrocław, Wisłą Kraków i Rakowem Częstochowa. Poza Rakowem to nie był jakiś specjalnie wymagający układ gier. Legia punktowała, ale grą nie zachwycała. Czy Lechia będzie potrafiła wykorzystać słabość mistrzów Polski?