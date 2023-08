Lechia Gdańsk już oficjalnie ma nowego właściciela. Fundusz Mada Global przejął większościowy pakiet udziałów

Wcześniej Lechia należała do spółki Lechia Rights Management Sp. z.o.o, której prezesem jest Adam Mandziara. Spółka z kolei należy do niemieckiej firma Advancesport AG, której właścicielami są Adama Mandziary i Philipp Wernze, syn niedawno zmarłego Franza Josefa.

CZYTAJ TAKŻE: Lechia i Arka zagrają z trudnymi rywalami w Fortunie Pucharze Polski

Prawo pierwokupu udziałów mieli akcjonariusze mniejszościowi, ale nikt z niego nie skorzystał. To sprawiło, że sprzedaż funduszowi ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich nabrała mocy prawnej. Po odejściu Adriany i Adama Mandziarów w spółce trzeba będzie powołać nową radę nadzorczą. To może zrobić jedynie nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy i pewnie w niedługim czasie zostanie zwołane. Nowy właściciel działa już od pewnego czasu i to prezes Urfer finalizuje kolejne transfery do Lechii.