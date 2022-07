Lechia Gdańsk kontra Rapid Wiedeń. Zadecyduje większa motywacja czy pucharowe doświadczenie?

Każdy z zespołów ma swoje atuty i słabości, a rywal chce to wykorzystać w taki sposób, żeby przybliżyć się do odniesienia sukcesu. Lechia i Rapid celują w awans, ale zwycięzca może być tylko jeden. Co w tej rywalizacji przemawia za tym, że to Lechia Gdańsk awansuje do trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji?

Remis w Wiedniu to z pewnością wynik lepszy dla biało-zielonych. Podopieczni trenera Kaczmarka byli skazywani na pożarcie w rywalizacji z Rapidem, który ma kadrę dwukrotnie więcej wartą niż gdańszczanie, a to tego to klub bogatszy. Kiedy jednak piłkarze wychodzą na boisko, to pieniądze nie grają. Biało-zieloni pokazali, że są w stanie podjąć wyrównaną walkę z tej klasy rywalem. Ponieważ często porównuje się, że Rapid to rywal mniej więcej podobnej klasy co Broendby IF, to powtórka wyniku z meczu w Gdańsku z duńskim zespołem, czyli 2:1 dla Lechii, jest mile widziana.