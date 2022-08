Lechia Gdańsk - Korona Kielce 6.08.2022 r. Urodzinowa niestrawność Lechii. Fatalny mecz biało-zielonych i gol samobójczy ZDJĘCIA

Przed meczem był tort na 77 urodziny, miało być miło i przyjemnie, ale w grze Lechii nic się nie zgadzało w tym meczu. Brakowało pomysłu, jakości, dokładności, a do tego biało-zieloni sami strzelili sobie gola. Od początku spotkania to Korona prezentowała się zdecydowanie lepiej na stadionie w Gdańsku. Goście zagrali tak, jak można było się tego spodziewać, czyli agresywnie i z pressingiem, a podopieczni trenera Tomasza Kaczmarka kompletnie sobie z tym nie radzili.

Szkoleniowiec Lechii też nie pomógł drużynie dobierając skład na to spotkanie. Kaczmarek postawił na tych samych piłkarzy, którzy wygrali w Łodzi z Widzewem, chociaż na przykład skrzydłowi zagrali bardzo słabo w tamtym spotkaniu. Christian Clemens od przyjścia do Lechii prezentuje się fatalnie i aż trudno pomyśleć, że grał kiedyś w Bundeslidze. Zagrał słabo w Łodzi i – co nie było żadnym zaskoczeniem – tragicznie prezentował się w spotkaniu z zespołem z Kielc. Trudno zrozumieć też wariant z Kristersem Tobersem w środku pola. W meczu, w którym to Lechia miała dominować i kreować sytuacje bramkowe. Efekt był taki, że to Korona prezentowała się jako drużyna grająca w sposób bardziej dojrzały. Jeszcze strzał Adama Frączczaka obronił Michał Buchalik, ale kolejna sytuacja przyniosła gola drużynie z Kielc. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego piłka odbiła się od Michała Nalepy i trafiła do Frączczaka. Strzał napastnika Korony obronił Buchalik, ale piłka odbiła się od Nalepy i wpadła do siatki. Lechia do końca pierwszej połowy nie potrafiła zrobić nic sensownego na boisku ani stworzyć najmniejszego zagrożenia w polu karnym rywali.