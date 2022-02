Lechia Gdańsk - Lech Poznań 20.02.2022 r. Biało-zieloni lepsi od Lecha! Filip Koperski zrobił sobie prezent na 18 urodziny ZDJĘCIA

Lechia ma grą przyciągać kibiców na trybuny. Ten pomysł to gra odważna, ofensywna, do którą drużyna pokazywała w poprzednich spotkaniach.

- Sztuka polega na tym, że musimy być stabilni, jeśli chcemy zostać dobrym zespołem. Bardzo chciałbym zagrać w europejskich pucharach, ale nie mamy gwarancji, że osiągniemy to grając inaczej, bardziej defensywie. Oglądałem uważnie mecz Lechii w Poznaniu jesienią. Tam był gra defensywna i skończyło się porażką, bez strzału na bramkę rywala. Chcę wygrać każdy mecz, ale nie chcę stracić kierunku, w którym idziemy - zapewniał przed meczem Tomasz Kaczmarek, trener biało-zielonych.

W pierwszej połowie meczu tego pomysłu szkoleniowca gdańskiego zespołu nie było jednak widać. Lechia była cofnięta, schowana i podeszła z dużym respektem do lidera PKO Ekstraklasy. Lech już na początku meczu zagroził bramce strzeżonej przez Dusana Kuciaka. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Daniego Ramireza strzelał Lubomir Satka, ale trafił w poprzeczkę. Do piłki dopadł jeszcze Antonio Milić, ale fatalnie spudłował. Była jeszcze próba Pedro Rebocho, ale ponownie górą był bramkarz biało-zielonych. Mieliśmy też kilka minut przerwy, bowiem kibice Lechii odpalili petardy i sędzia musiał zarządzić przerwę z powodu ograniczonej widoczności. To przerwa nie podziałała specjalnie mobilizująco na gospodarzy. Lech też przestał atakować z większym animuszem, więc generalnie z boiska wiało nudą. W przerwie spotkania kibice mogli obejrzeć prezentację oświetlenia na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk. To był najbardziej atrakcyjny moment od początku tego spotkania.