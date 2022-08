Lechia Gdańsk - Lech Poznań 31.08.2022 r. Lechia rozbita przez mistrzów Polski. Kolejna kompromitująca porażka biało-zielonych ZDJĘCIA

Lechia w meczu z Lechem zagrała poprawnie. Przez 17 minut. Potem znowu straciła gola i wszystko się posypało. Trener Tomasz Kaczmarek tłumaczył przed meczem, że drużyna jest w trudnej sytuacji i jak coś nie idzie po myśli, to szybko się załamuje. Tylko, że na te slogany i czary słowne nie ma już czasu, bo zaraz opuszczenie ostatniej pozycji w tabeli PKO Ekstraklasy stanie się dużym wyzwaniem. Szkoleniowiec Lechii, kiedy zaczynał pracę w Gdańsku, mówił z entuzjazmem w głosie, że chce, aby Lechia grała tak, że kibice wychodząc ze stadionu nie będą mogli się doczekać kolejnego meczu. Dziś doprowadził zespół do takiego stanu, że zaraz na stadion Polsat Plus Arena nikt nie będzie chciał przychodzić. Fakty są takie, że drużyna Lechii prezentuje się kompromitująco i bez dwóch zdań zasługuje na ostatnie miejsce w ligowej tabeli. To dziś najsłabszy zespół w PKO Ekstraklasie.