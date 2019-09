Lechia Gdańsk - Lech Poznań. Znajdź się na zdjęciach! [galeria]

Adam Mandziara zastąpił Janusza Biesiadę

Nieco ponad miesiąc na stanowisku prezesa Lechii Gdańsk pracował Janusz Biesiada. Zastapił go Adam Mandziara, który... szefował klubowi do końca czerwca i zrezygnował z piastowania tej funkcji. Klub decyzję tłumaczy "złym stanem zdrowia" Janusza Biesiady. On sam wyjaśnia, że chod...