Lechia Gdańsk - Legia Warszawa 3.10.2021 r. Lechia postawi się mistrzowi Polski? Będzie rekord frekwencji w Gdańsku w tym sezonie

W tym sezonie frekwencja na stadionie w Gdańsku nie dobiła nawet do 10 tysięcy. W meczu z Legią to się zmieni. Szacuje się, że pojawić się może ponad 20 tysięcy fanów. Na ich wsparcie liczy Tomasz Kaczmarek, trener biało-zielonych.

**

**

- W tym meczu musimy wykonać kawał ciężkiej roboty. Potrzebujemy kibiców, żeby wszystko poszło we właściwym kierunku. Wierzę, że stadion się zapełni i dwunasty zawodnik będzie naszym wsparciem. Liczę na to że kibice nie przyjdą po to, aby oglądać Legię, ale z wiarą, że Lechia może zagrać bardzo dobre spotkanie – powiedział szkoleniowiec gdańskiego zespołu.

Lechia bardzo dobrze prezentuje się od zmiany trenera. Widać chęć do utrzymywania się przy piłce i nastawienie na grę ofensywną. To musi podobać się kibicom. Nie można jednak zapomnieć o zasługach poprzedniego sztabu pod wodzą trenera Piotra Stokowca, który przygotował drużynę do sezonu. Trener Kaczmarek natchnął piłkarzy do innego, bardziej atrakcyjnego stylu gry.