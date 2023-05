Lechia Gdańsk - Legia Warszawa. Byliście na meczu biało-zielonych? Znajdźcie siebie na zdjęciach. Rafał Pietrzak: To był mój ostatni mecz

Blisko 16 tysięcy widzów przyszło pożegnać ekstraklasę w Gdańsku oraz kończącego karierę Flavio Paixao. Byli kibice z Warszawy, było piłkarskie wydarzenie, były łzy Portugalczyka. Wszystko to odbyło…

- Dostałem oficjalną informację z klubu, że nie jest zainteresowany dalszą współpracą. Może zagram jeszcze z Piastem, ale na stadionie w Gdańsku to był mój ostatni mecz w barwach Lechii. Ciężko odchodzić w takich okolicznościach, kiedy spadamy z ligi i nie ma możliwości poprawy. Taka jest piłka, takie jest życie. Mam tylko nadzieję, że Lechia szybko wróci do ekstraklasy - powiedział Rafał.

- To były pierwsze rozmowy od pół roku. Usłyszałem, że klub jest zainteresowany, a ja odpowiedziałem, że też. Potem nie było dalszych informacji i tylko dowiedziałem się, że jestem na testach. Czekałem aż te testy się skończą. Skończyły się i chyba ich nie przeszedłem skoro dostałem informację, że klub nie chce przedłużyć ze mną kontraktu - przyznał Pietrzak.

Pietrzak dowiedział się, że w Lechii w przyszłym sezonie już nie zagra i nagle wrócił do podstawowego składu.

- W tym sezonie widzieliśmy bardzo dużo rzeczy nielogicznych. Spadamy i ciężko mówić teraz cokolwiek pozytywnego - mówi obrońca biało-zielonych. - To nie jest pytanie do mnie, ja nie ustalam składu. Trener podejmował takie decyzje, a ja jestem do tego, żeby pomagać drużynie na boisku. Czy zagram 10 czy 15 minut oto jest decyzja trenera i nie musi się z niczego tłumaczyć.