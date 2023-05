Lechia Gdańsk - Legia Warszawa. Dymy i fajerwerki, łzy Flavio. Ekstraklasę pożegnał cudny gol Macieja Gajosa! "Żegnam was, nie spotkamy się"

Szkoda, że przez ostatni rok Flavio tak bardzo nadszarpnął swój wizerunek. Konflikt z Dusanem Kuciakiem, gdzie dwaj najbardziej doświadczeni zawodnicy nie podawali sobie rąk, dążenie do zwolnienia trenera Tomasza Kaczmarka i cudowne ozdrowienie dzień po zmianie szkoleniowca. Niestety, Flavio miał wpływ na rozbicie szatni i przyczynił się do degradacji zespołu. Za to co wcześniej zrobił dla Lechii doczekał się jednak pożegnania, braw ze strony kibiców, a sam nie powstrzymał łez. W doliczonym czasie gry pierwszej połowy za Portugalczyka wszedł Marco Terrazzino, a piłkarze Lechii i Legii zrobili szpaler dla Paixao żegnając swojego kolegę i rywala z piłkarskich boisk.