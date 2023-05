Lechia Gdańsk - Legia Warszawa. Oceniamy biało-zielonych. Maciej Gajos: Dedykuję gola zmarłemu tacie

- To był strzał sytuacyjny. Przejąłem piłkę w okolicy środka boiska i akurat bramkarz był ustawiony wysoko. Spróbowałem strzału i fajnie to wyszło. Po odbiorze piłki zerknąłem gdzie jest bramkarz. Zespół Legii był dość wysoko, więc bramkarz też powinien być tak ustawiony. Ktoś z prawej strony, chyba Bass, zrobił ruch z wyjściem na wolne pole i chyba bramkarz tym się też zasugerował. To był ułamek sekundy, oddałem strzał i cieszę się, że piłka wpadła do bramki. Najważniejsze, że w końcu udało nam się wygrać mecz. Na treningu ciężko o takie rzeczy. Czasami w formie żartu są strzały z połowy boiska. Trudno coś takiego wytrenować - powiedział Gajos o całej sytuacji.

- Nie miałem na razie żadnego komunikatu z klubu odnośnie przyszłości. Cały czas czekam. Rozmowy się toczą i na pewno będą się toczyć. Przed wyjazdem na ostatni mecz do Gliwic każdy chciałby wiedzieć na czym stoi. To na pewno nie są łatwe rozmowy - ocenia Gajos.

- Nie było żadnego powodu do optymizmu. Co jechaliśmy na mecz, to chcieliśmy coś zmienić, a od dobrych kilku kolejek nie zmieniliśmy nic. Od dwóch tygodni wiemy też, że nie mamy szans na utrzymanie. To był mecz ważny dla Lechii, ale to był też dzień Flavio. To był dla niego ciężki moment, że musiał się żegnać w takich warunkach. Wygraliśmy na otarcie łez - przyznał Maciej.