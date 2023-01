Lechia Gdańsk lekceważy młodych piłkarzy. Krystian Okoniewski może odejść do mistrza Polski lub lidera PKO Ekstraklasy

- Akademia to serce klubu. Bayer w ostatnich latach zarobił ponad 150 milionów euro na transferach wychowanków. To identyfikacja zawodnika z klubem, kibica z zawodnikiem. Wyobraźmy sobie, że w Lechii grałoby jedenastu wychowanków. Oczywiście to ciężkie do zrealizowania. Są jednak kluby, jak Athletic Bilbao, które stawiają wyłącznie na zawodników ze swojego regionu. I nasi wypromowani piłkarze nie są zebrani z całych Niemiec, tylko z regionu oddalonego od Leverkusen o godzinę jazdy samochodem. Najlepsze dla rozwoju młodego zawodnika jest to, żeby jak najdłużej mieszkał z rodzicami, a nie jeździł po bursach. Dziecko musi mieć rodzinę i czuć jej wsparcie w codziennym trudzie – mówił w rozmowie z „Dziennikiem Bałtyckim” Sławomir Czarniecki, członek rady nadzorczej w Lechii odpowiedzialny za kwestie sportowe.