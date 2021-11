Lechia Gdańsk ma dwie strzelby gotowe na Zagłębie Lubin. Łukasz Zwoliński i Flavio Paixao strzelili w tym sezonie w sumie 10 goli

Paixao i Zwoliński to dwie główne strzelby w zespole Lechii. Flavio w tym sezonie zdobył cztery gole, a w sumie już 95 w historii swoich występów w PKO Ekstraklasie i zbliża się do upragnionej „setki”. Wcześniej w ataku grał Paixao albo Zwoliński, ale teraz obaj mają miejsce na boisku, a Flavio bardziej pełni rolę ofensywnego pomocnika, co nie przeszkadza mu zbierać kolejnych bramek, ale też i asyst.

- Przychodząc do Lechii nie miałem pomysłu, aby w ten sposób ustawić Paixao na boisku. Zastanawiałem się jak wykorzystać sytuację, że z jednej strony jest zasłużony i bramkostrzelny Flavio, a z drugiej Łukasz Zwoliński, chłopak w najlepszym wieku, który nie raz pokazał, że trudno wybronić jego strzały – zdradza Tomasz Kaczmarek, trener Lechii. - W moim pierwszym meczu Flavio nie zagrał z powodu drobnego urazu kolana. Potem wracał do treningów i dwa, trzy dni w małych gierkach uczestniczył jako zawodnik neutralny, czyli był ustawiony wszędzie i nigdzie. Oglądając na wideo treningi widzieliśmy, że jak Flavio dostawał piłkę między liniami, to podejmował właściwe decyzje, a technicznie robił wszystko na wysokim poziomie. Grał jak typowa „10”. Porozmawiałem z nim i powiedział, że grał na tej pozycji, co mnie nie zaskoczyło. Z wiekiem jego piłkarski profil się zmienia. Flavio nie ma maksymalnej prędkości, ale jest inteligenty i dobry technicznie, a dostając piłkę potrafi dużo kreować.