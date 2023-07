Lechia Gdańsk ma nowego bramkarza. Kontrakt podpisał Bohdan Sarnawski, doświadczony Ukrainiec z Krywbasa Krzywy Róg Redakcja

Bohdan Sarnawski i Paolo Urfer, prezes Lechii Lechia Gdańsk/materiały prasowe Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Lechia Gdańsk dalej wzmacnia zespół, aby ten był w stanie walczyć już w tym sezonie o awans do piłkarskiej PKO Ekstraklasa. Teraz do zespołu biało-zielonych dołączył nowy bramkarz Bohdan Sarnawski. To doświadczony golkiper z Ukrainy, które o miejsce w składzie będzie rywalizować z młodym Antonim Mikułko.