Lechia Gdańsk ma nowego piłkarza! Kara podtrzymana i na mecz z Wisłą Płock będzie ograniczona pojemność trybun na stadionie

Lechia Gdańsk ma nowego piłkarza, a został nim awizowany już wcześniej Loup-Diwan Gueho z Francji. Wciąż trwają rozmowy z Szachtarem Donieck, aby jak najszybciej do gdańskiego zespołu dołączył Bohdan Wjunnyk. Tymczasem Komisja Dyscyplinarna PZPN oddaliła odwołanie Lechii, a to oznacza, że na mecz ligowy z Wisłą Płock dostępne miejsca na trybunach będą mocno okrojone.

Rozmowy w sprawie sprowadzenia do Gdańska Gueho toczyły się już od jakiegoś czasu. Ostatecznie 19-letni francuski środkowy obrońca został nowym zawodnikiem Biało-Zielonych. To oznacza, że o dwa miejsca na środku obrony rywalizować będzie czterech zawodników, czyli Andrei Chindris, Elias Olsson, Filip Koperski i właśnie wspominany Gueho.

Gueho trafił do Lechii z drugoligowego francuskiego klubu Bastia na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu z opcją pierwokupu i już jest z gdańską drużyną na zgrupowaniu w Turcji. Młody zawodnik ma 19 lat i 189 cm wzrostu. Karierę piłkarską zaczął w PSG i Paris FC. Przed rozpoczęciem tego sezonu trafił do Bastii, w której zagrał trzy mecze w Ligue2 oraz w Pucharze Francji.

– Loup Diwan Gueho to środkowy obrońca obdarzony dobrymi warunkami fizycznymi, w profilu, jakiego szukaliśmy na tę pozycję. Jest młodym zawodnikiem, który może jeszcze bardziej rozwinąć swoje umiejętności. Wspólnie będziemy starali się stworzyć optymalne warunki do dalszego rozwoju jego talentu – powiedział dla oficjalnego serwisu klubowego Jakub Chodorowski, dyrektor sportowy Lechii.

To pierwszy zimowy transfer Lechii, a trwa oczekiwanie na kolejny. Od miesiąca trwają rozmowy pomiędzy klubem z Gdańska i Szachtarem Donieck w kwestii wypożyczenia napastnika Bohdana Wjunnyka. Szachtar nie widzi go w kadrze pierwszego zespołu, a sam zawodnik w Szwajcarii czeka na ostateczną decyzję i możliwość dołączenia do zespołu prowadzonego przez trenera Szymona Grabowskiego. Sam piłkarz nie ukrywa, że sam już zdecydował się na grę w Lechii, ale musi jeszcze poczekać na zgodę władz klubu z Doniecka.

Michał Szprendałowicz, nowy rzecznik prasowy Lechii, poinformował że Komisja Dyscyplinarna PZPN oddaliła odwołanie klubu z Gdańska, a to oznacza, że pierwszy mecz rundy rewanżowej z Wisłą Płock (17.02, godz. 20) odbędzie się przy mocno ograniczonej pojemności trybun na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk. To spotkanie będzie mogło obejrzeć nie więcej niż 1300 widzów. Wyłączenie w całości: trybuny zielonej, niebieskiej, sektora gości, żółtej oraz części trybuny czerwonej poprzez zamknięcie sektorów 1, 2, 3, 4, 27, 28, Z, G - taka kara została nałożona na Lechię za doprowadzenie do przerwania meczu z Chrobrym Głogów przez fanów Biało-Zielonych. Posiadacze karnetów będą mogli wejść za darmo na ten mecz, a jak nie wypełnią wszystkich dostępnych miejsc, to wówczas zostanie uruchomiona sprzedaż biletów jednorazowych na to spotkanie. Te bilety będą dostępne od 13 lutego o godz. 16, a kosztować będą 45 złotych.

