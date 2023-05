Lechia Gdańsk ma nowy cel na mecz ze Stalą Mielec. David Badia: Chcemy wystawić trzech młodzieżowców

Lechia straciła szansę na pozostanie w krajowej elicie po przegranym meczu u siebie z Zagłębiem Lubin. W klubie z Gdańska postawili sobie teraz nowy cel. Biało-zieloni chcą uniknąć płacenia kary za brak liczby minut młodzieżowców na boisku podczas meczów ligowych. Przez cały sezon każdy klub musi mieć nazbierane trzy tysiące minut młodzieżowców, aby w ogóle uniknąć płacenia kary. Jednocześnie trzeba pamiętać, że bez względu na to ilu młodych zawodników pojawi się na boisku, to z jednego meczu można dopisać dobie maksymalnie 270 minut, co przekłada się na grę trzech młodzieżowców w pełnym wymiarze czasowym. Lechia ma razie nazbieranych 2337 minut, więc teraz postawi na młodych graczy, żeby zaoszczędzić na karze.

- Mamy taki plan, żeby w Mielcu wystawić do gry trzech młodzieżowców. To jest ważne, bo chcemy wypełnić limit minut. Młodzi zawodnicy są od dłuższego czasu w kadrze meczowej i zasługują na swoją szansę, żeby pokazać się na boisku – powiedział David Badia, trener biało-zielonych.

- Teraz jest bardzo trudny moment dla drużyny. Nikt nie chciał spadku i nikt się go nie spodziewał. W szatni jest smutek i przygnębienie. Trzeba znaleźć światełko w tunelu i wykonywać naszą pracę dzień po dniu. O spadku zadecydowało na pewno więcej rzeczy niż tylko jeden element. Nie chodziło tylko o szczęście albo jego brak. Jedną z najważniejszych rzeczy były na pewno kontuzje. To w dłuższej perspektywie uniemożliwiało prowadzenie zajęć na treningach tak, aby zawodnicy mogli rywalizować. To z pewnością jeden a kluczowych momentów. Poza tym był zbyt niski stosunek strzelanych bramek do oczekiwanych. Powinniśmy być bardziej skuteczni – zauważa szkoleniowiec Lechii.