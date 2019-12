Lechia Gdańsk ma problemy i nie płaci piłkarzom. Zaległości sięgają już trzech miesięcy

Brak płynności finansowej w Lechii to żadna nowość. Niestety, ta sytuacja wraca jak bumerang. W tym roku gdański klub rozstał się z wieloma drogimi piłkarzami, aby naprawiać finanse w klubie. I na jakiś czas to się udało. Latem w klubie z Gdańska były pieniądze i po raz pierwszy od dawna zawodnicy regularnie otrzymywali wynagrodzenia. Nie na wszystko starczało pieniędzy, bo do dziś nie została wypłacona premia piłkarzom za zdobycie Totolotka Pucharu Polski, ale przynajmniej pensje były płacone zgodnie z terminem. Jednak i to się zmieniło. Piłkarze Lechii ostatnie wypłaty otrzymali we wrześniu, więc zaległości sięgają już trzech miesięcy. Jeśli wkrótce nic się nie zmieni, to zawodnicy będą mogli składać wnioski o rozwiązanie kontraktów z winy klubu. Cierpliwość też ma swoje granice.

