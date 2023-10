Lechia Gdańsk ma przejść najlepszą defensywę w lidze i zatrzymać Górnika Łęczna. Szymon Grabowski: Pracujemy nad skutecznością

- To były przyjazne i miłe rozmowy. Były życzenia zwycięstwa nad Górnikiem, ale też osiągnięcia celu na koniec sezonu. Można było się dotknąć, poznać, porozmawiać, to bardzo potrzebna inicjatywa i jesteśmy otwarci na takie spotkania z kibicami. Odkąd mam styczność z kibicami Lechii jest pod dużym wrażeniem i miałem ciarki chyba na całym ciele. Bardzo doceniamy, że kibice tak mocno wspierają drużynę. Jak ktoś miał wątpliwości dla kogo gra, to chyba już ich nie ma – powiedział trener Grabowski.

Lechia zajmuje ósme miejsce w Fortunie 1. Lidze i piątkowy mecz będzie miał bardzo duże znaczenie. Strata do miejsca barażowego wynosi tylko jeden punkt, a właśnie do zajmującego drugie miejsce Górnika pięć. Jest zatem okazja odrobić znaczną część strat, bo remisami tego się nie da zrobić.

Piłkarze Lechii Gdańsk mają żony i dziewczyny pełne uroku. Zobaczcie piękne partnerki piłkarzy biało-zielonych w naszej galerii. To one oczarowały zawodników zespołu z Gdańska. Dla piłkarzy to są z…

Trener Grabowski musi być przygotowany na duże osłabienie zespołu. Kontuzja Conrado, której nabawił się podczas meczu w Niecieczy, okazała się poważna. Brazylijczyka długo nie zobaczymy na boisku. Największe szanse na grę na lewej obronie ma w tej sytuacji Miłosz Kałahur. To nie koniec problemów w gdańskiej drużynie. Podczas prezentacji w galerii handlowej Forum Gdańsk nie pojawili się Elias Olsson i Tomas Bobcek. Ich nieobecność to z pewnością nie jest tylko czysty przypadek, zwłaszcza że ostatnio u Biało-Zielonych pojawił się wirus. To także wyjaśniłoby skąd decyzja o tym, że Bobcek zaczął mecz w Niecieczy na ławce rezerwowych. Zapewne dopiero przed samym meczem okaże się, kto będzie do dyspozycji sztabu szkoleniowego. W razie problemów trener Grabowski będzie musiał szukać innych rozwiązań kadrowych. Na środku obrony mogą zagrać Tomasz Neugebauer lub Iwan Żelizko, a w ataku Łukasz Zjawiński albo Luis Fernandez. O ile widać lepszą organizację gry defensywnej, to potrzeba więcej jakości w ataku. Zwłaszcza, że Górnik Łęczna to dziś najlepsza defensywa w Fortunie 1. Lidze i jedyny zespół, który jeszcze nie przegrał w tym sezonie.