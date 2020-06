Lechia Gdańsk ma większą stratę do podium. Biało-zieloni tylko zremisowali z Pogonią w Szczecinie [zdjęcia]

Lechia pojechała do Szczecina walczyć o zwycięstwo, aby w fazie mistrzowskiej realnie myśleć o medalu mistrzostw Polski. Zadanie miało być tym łatwiejsze, że po wznowieniu ligowej rywalizacji Pogoń prezentowała się bardzo słabo. Trener Piotr Stokowiec zdecydował się na zmiany w składzie i wrócił też do wariantu z jednym napastnikiem. Tę rolę spełniał Łukasz Zwoliński, a na ławce rezerwowych usiadł Flavio Paixao. Kapitan biało-zielonych grał ostatnio we wszystkich meczach i w pełnym wymiarze czasowym. Ponadto na lewej obronie pojawił się Rafał Pietrzak, a w środku pola Kristers Tobers.

Pogoń szybko zaskoczyła podopiecznych trenera Stokowca. Już w 4 minucie dobrą akcję przeprowadził Maciej Żurawski, a jego podanie na gola zamienił Santeri Hostikka. Lechia zatem szybko miała co odrabiać. Biało-zieloni zdecydowanie dużej utrzymywali się przy piłce, prowadzili grę, ale to gospodarze oddali więcej strzałów, także celnych. Lechii brakowało jednak sytuacji bramkowych. Dopiero w 20 minucie dobry podaniem popisał się Jaroslav Mihalik, obrońcom Pogoni uciekł Łukasz Zwoliński, ale w czystej sytuacji strzelił w słupek. Szkoda, bo to była naprawdę świetna okazja do zdobycia bramki. Gdańszczanom udało się wyrównać w 30 minucie spotkania, a gola strzelił Maciej Gajos silnym strzałem bezpośrednio z rzutu wolnego. Do końca pierwszej połowy nic się nie zmieniło, bo obu drużynom brakowało dokładności w poczynaniach ofensywnych.