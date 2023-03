Lechia Gdańsk - Miedź Legnica 10.03.2023 r. Znamy skład biało-zielonych! Trener Marcin Kaczmarek postawił na ofensywę

Piłkarzy Lechii Gdańsk czeka bardzo ważny mecz z Miedzią Legnica. Rywale zajmują ostatnie miejsce i to najlepszy moment, żeby się przełamać i zacząć wychodzić z kryzysu. Biało-zieloni muszą wygrać, bo tylko taki wynik pozwoli drużynie realnie wrócić do gry o utrzymanie w PKO Ekstraklasie. Porażka sprawi, że zespół jeszcze bardziej utrudni sobie sytuację w strefie spadkowej i bardzo trudno będzie się z niej wydostać.

Lechia w tym bardzo ważnym meczu na pewno nie będzie mogła zagrać w swoim najsilniejszym składzie. W Poznaniu zabrakło kontuzjowanego Michała Nalepy i ten obrońca nadal nie będzie do dyspozycji trenera Marcina Kaczmarka i jego sztabu. Podobnie wygląda sytuacja z Conrado, który leczy uraz dłużej niż Nalepa. Była nadzieja, że ten piłkarz się wyleczy i będzie gotowy do gry właśnie w meczu z Miedzią. Niestety, tak się jednak nie stało. W spotkaniu z Miedzią nie wystąpi także Joeri de Kamps, który nie gra od początku tej rundy. Holender wyleczył już kontuzję i wrócił do treningów z zespołem, ale jest jeszcze za wcześnie, aby mógł zagrać w meczu ligowym.