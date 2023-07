Lechia Gdańsk - Motor Lublin. Byliście na meczu biało-zielonych? Znajdźcie siebie na zdjęciach i zobaczcie oprawę

Lechia Gdańsk - Motor Lublin, 28.07.2023 r.

W Lechii zmieniły się władze, ale – niestety – to kolejna tego typu wpadka klubu. Poprzednicy także nie potrafili sobie radzić z właściwym oszacowaniem frekwencji na meczach i popełniali kosztowe błędy. Rok temu – 28 lipca 2022 roku – Lechia grała z Rapidem Wiedeń i wtedy klub prowadził akcję „trzy dychy na Lechię”, choć zgłosił imprezę na 22 tysiące, ale potem podniósł do 25 tysięcy. Tutaj tego zabrakło. Lechia powinna dbać o kibiców i doprowadzić do takiej sytuacji, aby jak najwięcej sympatyków futbolu zasiadało na trybunach gdańskiego stadionu zamiast zniechęcać do przychodzenia na mecze.