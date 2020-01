Lechia Gdańsk może być słabsza niż jesienią. Klub szuka oszczędności na piłkarzach

Prezes Mandziara pod koniec ubiegłego roku uspokajał, że to problem wynikający z braku przelewów od sponsorów i sytuacja się poprawi. Mamy niespełna tydzień do rozpoczęcia zgrupowania biało-zielonych w Turcji, a nadal wszystkie zaległości wobec piłkarzy nie zostały wypłacone. Powiększa się za to lista piłkarzy, z którymi Lechia chętnie by się jak najszybciej rozstała. Już wcześniej klub poinformował, że Sławomir Peszko, Rafał Wolski i Artur Sobiech mają szukać sobie nowych pracodawców. Do tego dochodzi Błażej Augustyn, który ma kontrakt do końca sezonu, a w tym już raczej nie zagra z powodu kontuzji. Teraz przechodzi rehabilitację po zabiegu. Nie dostanie też propozycji nowej umowy. Nieoficjalnie mówi się, że na listę zawodników, z którymi Lechia chce się rozstać trafił także Patryk Lipski. Po sezonie odejdzie Adam Chrzanowski. Młody obrońca, jako wolny zawodnik, ma podpisać na dniach trzyletni kontrakt z Pordenone, beniaminkiem i wiceliderem włoskiej Serie B. Czy to koniec ubytków? Trudno powiedzieć, bo chociażby Karol Fila znajduje się na liście życzeń Celtiku Glasgow. Podobnie jak w poprzednich oknach transferowych pojawią też dywagacje, czy tym razem uda się sprzedać za dobre pieniądze Lukasa Haraslina. Nie jest oczywiście powiedziane, że ci wszyscy piłkarze odejdą. Peszko, Wolski i Sobiech mają ważne kontrakty, więc jeśli nie znajdą innych klubów, to nadal będą występować w Gdańsku, a prezes Mandziara będzie musiał im płacić i myśleć dalej gdzie znaleźć oszczędności. Jak dotąd żaden z tych trzech piłkarzy nie znalazł sobie klubu i wszystko wskazuje na to, że w tym tygodniu wznowią treningi u Piotra Stokowca. Najszybciej miał odejść Peszko do Wisły Kraków, ale skrzydłowy miał odrzucić aktualną ofertę finansową „Białej Gwiazdy”.

Mało za to mówi się o tym, kto może przyjść do Lechii. na razie jest nikomu szczerzej nieznany 22-letni Brazylijczyk Conrado Buchanelli Holz. Trener Stokowiec, który może być zmuszony do większego stawiania na młodzież, bardzo chciał mieć w zespole swoich dwóch podopiecznych z Zagłębia Lubin, czyli Filipa Starzyńskiego i Alana Czerwińskiego. O tym drugim może już zapomnieć, bowiem podpisał kontrakt z Lechem Poznań, ważny od 1 lipca. Podobną umowę w Gdańsku ma podpisać Starzyński. Lechia chciałaby mieć go już teraz, ale szanse na to są małe. Czy to za dopłatą, czy za wymianą na Lipskiego.

- Nie podoba mi się jednak sytuacja, gdy przyjeżdża do mnie menedżer i z miejsca informuje, że cokolwiek zrobię, to jego zawodnik idzie gdzie indziej. W takim razie powodzenia. Przepraszam, ale jeśli argument zawodnika jest taki, że pieniądze nie grają roli, bo chce zmienić klimat, to nie wykopiemy tutaj stawu i nie wbijemy obok tabliczki z napisem „Morze Bałtyckie”. Żadne pieniądze nie przekonają nas do tego, by teraz ktoś osłabił ten zespół, koncepcję trenera. Przed nami bardzo ciężka druga połówka sezonu, chcemy grać w „ósemce” - powiedział Artur Jankowski, prezes Zagłębia, w wywiadzie dla weszlo.com.

