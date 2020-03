Lechia Gdańsk może obronić Puchar Polski? Zbigniew Boniek: Dokończenie sezonu to mrzonka, ale może uda się w czerwcu skończyć Puchar Polski

Rozgrywki piłkarskie w Polsce są zawieszone do 26 kwietnia, ale dziś trudno przypuszczać, aby po tym terminie piłkarze mogli wybiec na boiska. Epidemia koronawirusa się rozszerza, więc kluby muszą być przygotowane na dłuższą przerwę. Boniek też ma duże wątpliwości czy uda się dokończyć sezon.

- Plan jest przygotowany, cały czas go ulepszamy i obejmuje całą piłkarską polską piramidę, nie tylko sam wierzchołek. To plan, który odnosi się do sytuacji, w jakiej znajdujemy się na dziś. Zakładamy, że obecny sezon będzie trudno dokończyć - nie ukrywa prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, w rozmowie z WP Sportowymi Faktami. - Na dziś dokończenie sezonu to mrzonka. Jaki jest sens rozgrywania jednej czy dwóch kolejek? Może w czerwcu udałoby się zagrać kilka meczów, dlatego być może pojawi się szansa na dokończenie przynajmniej Pucharu Polski. Trudno teraz to przewidzieć. W każdym razie nasz plan tyczy się przede wszystkim sezonu 2021/22.