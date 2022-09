Lechia Gdańsk może spaść z ligi. Jest na dobrej drodze do podzielenia losów Termaliki i Górnika Łęczna. Sytuacja jest niemal identyczna

Sprawdziliśmy jak wyglądał poprzedni sezon. Zestawienie w założeniu miało być większe, ale nie byłoby to miarodajne, ponieważ jesteśmy dopiero w drugim sezonie, gdy w polskiej najwyższej klasie rozgrywkowej startuje osiemnaście drużyny, z czego spadają aż trzy.

Po dziesięciu kolejkach przed rokiem na miejscach spadkowych były Warta Poznań, Bruk-Bet Termalica Nieciecza i Górnik Łęczna. Warta ostatecznie się uratowała, natomiast dwie pozostałe ekipy spadły z Ekstraklasy. Oczywiście bierzemy pod uwagę, że Lechia ma jeszcze do rozegrania zaległy mecz z Górnikiem Zabrze, więc teoretycznie może być w nieco lepszej sytuacji niż wymienione zespoły. To jednak tylko gdybanie.

Co musi zrobić Lechia, żeby nie podzielić losu Termaliki i Górnika?

Przede wszystkim zatrudnić trenera. To aż nieprawdopodobne, że od 18 dni (bo Tomasz Kaczmarek został zwolniony 1 września) klub nie zatrudnił nowego szkoleniowca. Jeśli podejmujesz tak ważną decyzję, to musisz mieć plan B. Albo związujesz się z kimś nowym albo dajesz konkretny czas asystentowi. Tymczasem Maciej Kalkowski pracował z dnia na dzień. Nigdy nie mógł być pewny, że jutro też będzie odpowiadał za pierwszą drużynę. To też raczej nie wpływało korzystnie na codzienną pracę.