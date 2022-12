Lechia Gdańsk może sprzedać Conrado? Do klubu wpłynęła oferta transferu, ale nikogo na kolana nie rzuciła

Conrado w rundzie jesiennej nie strzelił gola, ale zaliczył trzy asysty. Widowiskowa gra Brazylijczyka z pewnością przypadła do gustu trenerom klubów w PKO Ekstraklasie. Zresztą kibice mogą oglądać tego zawodnika od dwóch lat na polskich boiskach w barwach Lechii.

Teraz Conrado znalazł się na liście życzeń trenera Marka Papszuna i Raków, który jest liderem tabeli w PKO Ekstraklasie, złożył ofertę transferową. Takie wiadomości ostatnio się przewijały, a nam udało się potwierdzić ten fakt z klubie z Gdańska. Czy kibice mogą zatem powoli żegnać się z Brazylijczykiem, bo Raków to przecież klub bardzo dobrze poukładany i o większych możliwościach finansowych niż biało-zieloni. Oczywiście do końca okna transferowego wiele może się wydarzyć, ale jak się dowiedzieliśmy ta oferta Rakowa kompletnie nie była godna uwagi i nawet nie było specjalnie nad czym się zastanawiać. Na takich warunkach, jakie teraz zaproponował Raków, nie ma żadnych szans na to, aby transfer mógł być zrealizowany i oferta musiałaby być wyższa nie trochę, ale zdecydowanie.