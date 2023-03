Lechia Gdańsk może stracić pieniądze z miasta. Prezydent Aleksandra Dulkiewicz odpowiada na interpelację radnych

Doczekali się odpowiedzi ze strony prezydent Gdańska, Aleksandry Dulkiewicz . 1 marca 2022 roku została podpisana umowa promocyjna pomiędzy Miastem Gdańsk i Lechią Gdańsk. Ze strony miasta podpisali ją Piotr Borawski , zastępca prezydenta Gdańska oraz Adam Korol , dyrektor Biura Prezydenta ds. Sportu, a z Lechii prezes Paweł Żelem oraz Michał Hałaczkiewicz , który wówczas był wiceprezesem klubu. Umowa gwarantuje Lechii nieco ponad 20 milionów złotych płatne w comiesięcznych ratach po 1,25 mln złotych do końca maja 2024 roku. Jednak w odpowiedzi na interpelację radnych Dulkiewicz poinformowała, że w przypadku spadku Lechii do Fortuny I ligi umowa ta zostanie rozwiązana. W paragrafie 11 umowy jest zapis, że do rozwiązania może dojść na mocy porozumienia w przypadku okoliczności spadku Lechii z Ekstraklasy w sezonie 2020/21 lub 2022/23.

Radni przyjęli odpowiedzi, ale wystosowali też swoje oczekiwania.

„Jako radni, ale także jako mieszkańcy i kibice Lechii oczekujemy aktywnej postawy Miasta. Lechia to wizytówka Gdańska ale trzeba o nią dbać. Nie wystarczy od czasu do czasu przyjść na lożę VIP czy zrobić zdjęcie z piłkarzami. Miasto musi zacząć wymagać od władz klubu, poprawy polityki promocyjnej i marketingowej by przyciągnąć kibiców na stadion, a tym samym spełnić wymogi z umowy o promocję. Miasto musi wymagać by w Lechii grali wychowankowie, a nie byli oddawani do klubów z niższych lig. Miasto musi wymóc poprawę w organizacji klubu. Pojawiają się nowe szanse na środki publiczne z Ministerstwa Sportu w zakresie dofinansowania bazy treningowej czy sportowej (Radomiak Radom czy Legia Warszawa), nie możemy doprowadzić do degeneracji piłki nożnej w Gdańsku. Czekamy na działania Prezydent Dulkiewicz.” - napisał Przemysław Majewski.