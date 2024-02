Lechia Gdańsk musi poczekać na Luisa Fernandeza i transfery. W piątek tylko jeden sparing. Klub informuje o dodatkowym finansowaniu

W kontekście wzmocnień Lechii przed wiosną pojawiały się głównie dwa nazwiska, czyli napastnika Bohdana Wjunnyka z Ukrainy oraz francuskiego środkowego obrońcy Loupa-Diwana Gueho. Z tej dwójki zdecydowanie bardziej przydałby się Wjunnyk, ale jak na razie do drużyny nie dołączył żaden nowy zawodnik. Nie jest do duże zaskoczenie, bowiem na starcie zimowych przygotowań dobiegały z klubu sygnały, że nie będzie ciśnienia na transfery i nie można wykluczyć sytuacji, że w Gdańsku nie pojawi się żaden nowy zawodnik.

Wjunnyk to napastnik rezerw Szachtara Donieck, który dostawał też swoją szansę w pierwszym zespole. Nie zdołał się jednak przebić do składu. Lechia jest zainteresowana wypożyczeniem Ukraińca, ale wciąż nie ma finalizacji rozmów, choć te miały być już na ukończeniu. Wjunnyk na pewno przydałby się trenerowi Grabowskiemu, bo by wzmocnił rywalizację w ofensywie o miejsce w składzie. Jeśli chodzi o Gueho, to jego przeszłość piłkarska nie wskazuje na to, aby mógł być wzmocnieniem zespołu. Jeśli Lechia ma pozyskać środkowego obrońcę, to tylko takiego, który będzie poważnym rywalem do miejsca w składzie dla Andreia Chindrisa czy Eliasa Olssona. Trzeba pamiętać, że po kontuzji wrócił Filip Koperski i zdecydowanie lepiej dać szansę młodemu i utalentowanemu wychowankowi niż anonimowemu Francuzowi.