Lechia Gdańsk musi poprawić się na wyjazdach. Nie wygrała od czterech miesięcy. Tomasz Kaczmarek: Mecze wyjazdowe są niezadowalające i słabe

Piłkarze biało-zielonych marzą o zdobyciu medalu, ale to tego potrzebna jest gra zdecydowanie bardziej regularna od tej, którą drużyna prezentuje w lidze. Zwycięstwa u siebie przeplatane porażkami na wyjazdach na pewno do podium nie doprowadzą. Tymczasem gdańszczanie mają problem ze zdobywaniem punktów na boiskach rywali. W Radomiu dwa proste błędy okazały się kosztowne i przyczyniły się do porażki. Podobnie było dwa tygodnie wcześniej w meczu z Cracovią.

- Nasze mecze wyjazdowe są niezadowalające i słabe. Mamy wszystko pod kontrolą. Nie gramy fantastycznie, ale z minuty na minutę się rozgrywamy. Clemens gra piłkę za obrońców, Flavio ma dobrą okazję, chwilę później Durmus ma piłkę pod nogą, ale nie wykorzystujemy tego. Przegrywamy pod dwóch stratach i dwóch kontrach. Po raz kolejny zdarza nam się identyczna strata. Dzisiaj notuje ją Maciek Gajos. W tej sytuacji nie byliśmy nawet pod presją. Jeśli po takim podaniu się traci piłkę, to zawsze robi się gorąco. Niesamowicie ułatwiamy zadanie przeciwnikowi. Nasza druga połowa była słaba. Nie zmuszaliśmy rywala do błędów. Poza stałymi fragmentami nie mamy dogodnych okazji. Nie popełniając błędów ten mecz powinien zakończyć się wynikiem 0:0, a my kolejny raz tracimy punkty – denerwował się Tomasz Kaczmarek, trener Lechii.