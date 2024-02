Lechia Gdańsk musi szukać lewego obrońcy na mecz z Resovią. Kto zastąpi pauzującego za kartki Miłosza Kałahura?

Maksym Chłań był bohaterem Lechii Gdańsk w wygranym meczu Fortuny 1. Ligi ze Zniczem w Pruszkowie. To ukraiński skrzydłowy strzelił dwa gole, które pozwoliły drużynie wrócić do Gdańska z kompletem…

Trener Szymon Grabowski będzie musiał poszukać rozwiązania tego problemu. W kolejnym spotkaniu nie będzie miał do dyspozycji żadnego z lewych obrońców. Conrado bowiem wciąż wraca do zdrowia po kontuzji i nawet nie jest pewne, czy będzie gotowy do gry w tym sezonie. Kto zatem zastąpi Kałahura? Wydaje się, że najbardziej optymalnym rozwiązaniem będzie wstawienie na prawej obronie Dawida Bugaja i przesunięcie na lewą stronę defensywy Dominika Piłę. Temu ostatniemu zdarzało się grać na tej pozycji jeszcze w barwach Chrobrego Głogów, więc powinien sobie poradzić. Obaj zawodnicy łapią doświadczenie w defensywie, ale mogą pomóc zespołowi także pod bramką rywala. Zresztą Bugaj ma za sobą udaną jesień i dobry okres przygotowawczy, a Piła gra od początku rundy, więc jest w rytmie meczowym. Resovia to rywal z dolnych rejonów tabeli, walczący o utrzymanie w Fortunie 1. Lidze – choć jesienią u siebie potrafił ograć Biało-Zielonych – więc obaj boczni obrońcy powinni sobie poradzić w zadaniach defensywnych.