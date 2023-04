Lechia Gdańsk musi wygrywać, czekać na inne wyniki i liczyć punkty. Kogo może wypchnąć z PKO Ekstraklasy na finiszu?

Lechia Gdańsk wchodzi w kluczowy etap gry o utrzymanie w PKO Ekstraklasie. Teraz każda strata punktów może okazać się niezwykle kosztowna. Do końca sezonu zostało jeszcze sześć kolejek ligowych, a strata biało-zielonych do miejsca bezpiecznego wynosi pięć punktów. Lechia w tym sezonie wygrała siedem meczów, a w najbliższych sześciu kolejkach potrzebuje przynajmniej czterech zwycięstw. Dlatego musi zdarzyć się cud, aby udało się uratować ekstraklasę dla Gdańska.

Optymizm nie opuszcza hiszpańskiego trenera biało-zielonych, który swoją nadzieję widzi w obliczeniach matematycznych. - Jeśli w kolejnym meczu zagramy tak, jak przeciwko Pogoni, to wygramy. To właśnie powiedziałem moim zawodnikom w szatni. Grając z takim zaangażowaniem wciąż możemy się utrzymać. Przed nami jeszcze sześć finałów – powiedział po przegranym meczu z Pogonią trener David Badia.

Dla Lechii kluczowy jest najbliższy mecz w Gdańsku z Cracovią. To spotkanie trzeba wygrać, bo tylko trzy punkty pozwolą zbliżyć się do konkurentów i przywrócą nadzieję, że jeszcze wszystko jest możliwe. Jest duża szansa, że 38 punktów wystarczy, aby pozostać w krajowej elicie. To oznacza, że gdańszczanie potrzebują czterech zwycięstw. Gdzie ich szukać? Najczęściej mówi się o meczach z Cracovią i Zagłębiem Lubin w Gdańsk oraz na wyjazdach ze Stalą Mielec i Piastem Gliwice. Być może będzie potrzebny jeszcze jakiś punkt i wtedy poprzeczka idzie do góry, bo trzeba go będzie poszukać w Częstochowie w meczu z Rakowem albo w Gdańsku w spotkaniu z Legią Warszawa. Zadania trudne do wykonania, ale… Raków będzie tuż przed finałem Pucharu Polski, a mecz z Legią rozegrany zostanie w przedostatniej kolejce, kiedy najważniejsze karty w czołówce PKO Ekstraklasy powinny być już rozdane.

Bierzemy pod uwagę, że z ligą pożegna się zespół Miedzi Legnica. W tej sytuacji, naszym zdaniem, w grze o pozostanie jest osiem drużyn, które zajmują miejsca od 10 do 17. Dwie z nich pożegnają się z krajową elitą. Które?

Wariant 1. Przyjmujemy, że Lechia wygrywa cztery mecze i kończy sezon z dorobkiem 38 punktów. Zagłębie wygrywa z Widzewem i Stalą oraz remisuje w Kielcach, więc ma identyczny dorobek co biało-zieloni, ale gorszy bilans bezpośrednich spotkań. Gdzie szukać ostatniego spadkowicza? Wydaje się, że w gronie Śląska Wrocław i Radomiaka, który gra słabo i ma trudny terminarz. Radomiak ma 34 punkty, a może się zdarzyć, że do końca sezonu wygra tylko jeden mecz i znajdzie się w tabeli za biało-zielonymi. Z kolei Śląsk może do końca rozgrywek ugrać 5-6 punktów i również były za Lechią. Nawet gdyby jednej z tych drużyn udało się zdobyć nieco więcej punktów, to i tak Lechia pozostałaby w elicie.

Wariant 2. Lechia również wygrywa cztery mecze. Śląsk w meczach z Radomiakiem, Wisłą i Miedzią zdobywa siedem punktów, także siedem punktów pada łupem Zagłębia. Wtedy w grę wchodzi mała tabelka z udziałem Lechii, Zagłębia i Śląska. I w sytuacji, że biało-zieloni wygrywają u siebie z zespołem w Lubina, to są najlepsi i pozostają w lidze, a do Miedzi dołączają drużyny Śląska i Zagłębia. Wariant 3. Lechia także wygrywa cztery mecze i ma 38 punktów, ale… Śląsk wygrywa trzy spotkania i kończy z 40 punktami. Zagłębie wygrywa i remisuje po dwa mecze i ma 39 punktów, a Radomiak wygrywa z Widzewem, remisuje w Gliwicach i ma 38 punktów, jak Lechia, ale lepszy bilans bezpośrednich meczów. To oznacza, że drużyna z Gdańska żegna się z PKO Ekstraklasą. Wówczas ratunkiem byłby remis w meczu z Rakowem albo Legią.

Wariant 4. Lechia wygrywa pięć meczów i ma na koniec sezonu 41 punktów. Dorzuca bowiem sensacyjną wygraną nad Rakowem lub Legią. Rywale mają mecze między sobą, niektóre zespoły prezentują złą formę albo mają trudny terminarz. W takim układzie biało-zieloni z ligi nie spadną.

Wariant 5. Lechia nie daje rady pokonać Cracovii. Mecz kończy się remisem. Nie zabiera szans, ale mocno komplikuje sytuację. Zwycięstwa nad Zagłębiem, Stalą i Piastem dają w sumie na koniec 36 punktów. To za mało, aby się utrzymać. Radomiak wygrywa jeden mecz i już wyprzedza zespół z Gdańska. Dwa zwycięstwa odnosi także drużyna Śląska i sytuacja jest jasna. W ogóle nie ma co rozpatrywać wariantów przy komplecie zwycięstw Lechii, bo wówczas utrzymanie jest pewne ani przy dziewięciu punktach do końca sezonu, bo to oznacza, że biało-zieloni spadają z hukiem.

CZYTAJ TAKŻE: Takie kontrowersyjne i pamiętne oprawy przygotowali kibice. Budzą skrajne emocje Terminarz drużyn, które grają o utrzymanie w PKO Ekstraklasie 10. Stal Mielec (35 punktów): Pogoń Szczecin (wyjazd), Korona Kielce (dom), Wisła Płock (w), Lechia Gdańsk (d), Zagłębie Lubin (w), Warta Poznań (d)

11. Korona Kielce (34 punkty): Zagłębie Lubin (d), Stal Mielec (w), Raków Częstochowa (d), Piast Gliwice (w), Lech Poznań (d), Widzew Łódź (w)

12. Radomiak Radom (34 punkty): Lech Poznań (d), Śląsk Wrocław (w), Piast Gliwice (d), Warta Poznań (w), Widzew Łódź (d), Pogoń Szczecin (w)

13. Jagiellonia Białystok (33 punkty): Wisła Płock (w), Warta Poznań (d), Śląsk Wrocław (d), Legia Warszawa (w), Cracovia (d), Lech Poznań (w)

14. Górnik Zabrze (32 punkty): Śląsk Wrocław (d), Lech Poznań (w), Warta Poznań (d), Widzew Łódź (w), Pogoń Szczecin (d), Miedź Legnica (w)

15. Zagłębie Lubin (31 punktów): Korona Kielce (w), Widzew Łódź (d), Lechia Gdańsk (w), Cracovia (w), Stal Mielec (d), Raków Częstochowa (w)

16. Śląsk Wrocław (31 punktów): Górnik Zabrze (w), Radomiak Radom (d), Jagiellonia Białystok (w), Wisła Płock (d), Miedź Legnica (d), Legia Warszawa (w)

17. Lechia Gdańsk (26 punktów): Cracovia (d), Raków Częstochowa (w), Zagłębie Lubin (d), Stal Mielec (w), Legia Warszawa (d), Piast Gliwice (w)

