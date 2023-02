Lechia Gdańsk musi wygrywać, żeby się utrzymać w PKO Ekstraklasie. Gra na zero z tyłu i remisy to za mało

Piłkarze Lechii Gdańsk mają żony i dziewczyny pełne uroku. Zobaczcie piękne partnerki piłkarzy biało-zielonych w naszej galerii. To one oczarowały Dusana Kuciaka, Łukasza Zwolińskiego, Flavio Paixao i…

Biało-zieloni dobrze zaczęli rundę rewanżową, bo wygrali u siebie z Wisłą Płock. To był ruch w kierunku góry tabeli i dbanie o większy spokój. Teraz drużyna buduje serię bez porażki, bo zremisowała w Zabrzu z Górnikiem i u siebie z Widzewem. To już czwarty kolejny mecz – licząc ten wygrany z Górnikiem w Gdańsku na koniec jesieni – bez porażki. To z pewnością powody do tego, aby w przyszłość patrzeć z większym optymizmem.

Jednocześnie piłkarze Lechii nie mogą zapominać, że wciąż trwa twarda walka o pozostanie w PKO Ekstraklasie, a oni są w nią uwikłani. Z jednej strony biało-zieloni nie przegrywają, ale z drugiej dwa kolejne remisy sprawiły, że przewaga nad strefą spadkową zmniejszyła się do dwóch punktów. Budowanie serii meczów bez porażki z pewnością poprawia pewność siebie, ale remisami nie da się utrzymać w Ekstraklasie. Biało-zieloni muszą robić na boisku zdecydowanie więcej, żeby wygrywać. Z pewnością piłkarze czują presję, która nie pozwala im na więcej swobody na boisku i przede wszystkim nie chcą stracić gola, ale we wszystkim musi być równowaga. A to oznacza, że podopieczni trenera Kaczmarka w większym stopniu powinni zaangażować się w poczynania ofensywne i dążenie do zwycięstwa.