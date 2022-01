Lechia Gdańsk na ostatniej prostej zgrupowania w Turcji. Zostały dwa ostatnie sparingi

Lechia na ostatniej prostej przygotowań

To już ostatnie dni piłkarzy Lechii Gdańsk na tureckiej ziemi. Obóz w Antalyi zbliża się do końca, a do startu rundy wiosennej w PKO Ekstraklasie zostały już tylko nieco ponad dwa tygodnie.

Przyjęło się mówić, że zimowe zgrupowania są dużo bardziej wymagające niż te letnie. Trener Tomasz Kaczmarek nie oszczędzał swoich zawodników, często ordynował dwie jednostki treningowe dziennie. Piłkarze spędzali czas głównie na boisku oraz siłowni, choć oczywiście znalazł się też czas na relaks. Był do dyspozycji basen, stoły do bilarda, piłkarzyki i innego typu rozrywki, z których gdańszczanie chętnie korzystali. Rzecz jasna w wolnych chwilach, których zbyt wiele nie było.

Odbyły się też dwa sparingi, z których jednak nie można wyciągać daleko idących wniosków. Najpierw Lechia pokonała FC Botosani 3:2, a następnie przegrała z Czornomorciem Odessa 0:2. Tu trzeba dodać, że to drugie spotkanie zostało rozegrane w systemie 4x30 minut. Z Ukraińcami nie zagrali lekko kontuzjowani Michał Nalepa i Mario Maloca, natomiast nie urazy te nie wpłynęły mocno na ich dalszą pracę.