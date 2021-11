Lechia Gdańsk nie musi zazdrościć rywalom transferów. W tej drużynie jest jakość i rywalizacja, a Tomasz Kaczmarek ma z kogo wybierać

Biało-zieloni dobrze zaczęli sezon i choć na własne życzenie stracili punkty w meczu z Radomiakiem w Gdańsku, to tak naprawdę tylko w meczu z Lechem w Poznaniu nie mieli nic do powiedzenia. Piotr Stokowiec, były trener biało-zielonych, zachowywał jednak spokój, podkreślał wąską kadrę zespołu i zwracał uwagę na to, jakie transfery robią rywale. W ten sposób poniekąd próbował wymusić działania na zarządzie Lechii, aby ten wzmocnił zespół.

- Mój zespół spisuje się na miarę swojego potencjału i to chcemy utrzymywać. Stać nas na to, aby być w czołówce, choć nie da się ukryć, że rywale się solidnie wzmacniają. Lech zrobił ostatnio transfer za ponad milion euro. My nie możemy pozwolić sobie na takie ruchy – narzekał trener Stokowiec.