Lechia Gdańsk nie ogłosiła cennika karnetów i biletów na sezon 2023/2024 w Fortunie 1 Lidze

Ceny biletów na mecze Lechii Gdańsk na stadionie w Letnicy

Przed feralnym sezonem 2022/2023 w PKO Ekstraklasie, który rozpoczynał się 15 lipca 2022 roku, Lechia Gdańsk rozpoczęła sprzedaż karnetów i biletów 13 czerwca. Wówczas karnet obejmujący 17 meczów najwyższej klasy rozgrywkowej na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk można było nabyć od 216 i 379 złotych (ulgowe w zależności od trybun) do 379 i 595 złotych (normalne w zależności od trybun). Ceny biletów były zróżnicowane w zależności od ulg, miejsca na trybunach oraz terminu zakupu i wynosiły od 20 do 75 złotych za jeden mecz.

Przed sezonem 2023/2024 w Fortunie 1 Lidze (jedna klasa rozgrywkowa niżej) we wtorek, 11 lipca 2023 roku wciąż nie ma informacji o warunkach sprzedaży oraz cenach na karnety i bilety. Tymczasem rozgrywki zaplecza ekstraklasy rozpoczynają się 21 lipca, a Lechia pierwszy domowy mecz ma rozegrać 28 lipca o godz. 20.30 z Motorem Lublin.