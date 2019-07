Lechia Gdańsk nie przebiła muru Wisły Kraków. Trener Piotr Stokowiec sprawdził zaplecze [zdjęcia]

CZYTAJ TAKŻE: Zobaczcie piękne partnerki piłkarzy Lechii Gdańsk

Groźnych akcji nie było zbyt wiele, a nawet jak jedna bądź druga drużyna była pod bramką rywala, to zdecydowanie brakowało lepszego rozegrania piłki. W efekcie w pierwszej połowie skończyło się na dwóch celnych strzałach – Krzysztofa Drzazgi z Wisły oraz Tomasza Makowskiego z Lechii, które nie sprawiły bramkarzom zbyt wiele problemów. Groźniej było po uderzeniach z rzutu wolnego Macieja Gajosa oraz strzale z dystansu Grzegorza Wojtkowiaka, po których poprzeczka ratowała oba zespoły przed utratą gola.

W drugiej połowie obraz gry nie uległ specjalnie zmianie. Nadal to goście byli częściej w posiadaniu piłki i coraz odważniej gościli w pobliżu pola karnego biało-zielonych. Próbowali strzałów i dośrodkowań, ale nie było w nich zbyt dużej jakości. Piłkarze Lechii za to nie mogli sobie w żaden sposób poradzić z defensywą „Białej Gwiazdy”. Wejścia na boisko Haraslina, dla którego to był setny mecz w polskiej ekstraklasie i Paixao też specjalnie nie ożywiły gry gospodarzy. Mógł się podobać za to Maciej Gajos, który miał sporo ochoty do gry, dużo pracował na pokazał, że potrafi porządnie uderzyć z dystansu. Tak było też w drugiej połowie, ale jego strzał obronił Michał Buchalik. Dużo na boisku było przypadku, wrzutek, ale mało akcji z pomysłem, które mogły przynieść zwycięstwo. Stąd spotkanie na Stadionie Energa Gdańsk zakończyło się bezbramkowym remisem. Co ciekawe, to już drugi taki wynik z rzędu piłkarzy Lechii, którzy w tym sezonie ligowym jeszcze gola nie strzelili i stracili.

Po zakończeniu meczu Haraslin został uhonorowany przez Lechię z okazji setnego meczu, ale nie miał powodów do radości, bo wraz z kolegami z zespołu liczył przede wszystkim na pierwsze trzy punkty w tym sezonie. Na ligowe zwycięstwo trzeba poczekać, a teraz przed zespołem walka z Broendby IF o awans do trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Europy.