Lechia Gdańsk nie skończyła ofensywy transferowej. Jak oceniliśmy biało-zielonych za mecz ze Zniczem? Szymon Grabowski: Powody do optymizmu

Lechia Gdańsk wygrała ze Zniczem Pruszków 1:0 i dołączyła do czołówki tabeli w Fortunie 1. Lidze. Dla biało-zielonych to pierwszy strzelony gol i pierwsze zwycięstwo na stadionie Polsat Plus Arena w…

Conrado - 5

Wrócił na lewą obronę, bo na tę pozycję był do Lechii sprowadzony. To piłkarz, który bazuje na szybkości, a więc na dobrym przygotowaniu. I widać, że tu jest sporo do poprawy, bo Conrado nie wygląda najlepiej fizycznie, a przez to traci swoje walory.

Jan Biegański - 4

Źle wszedł w mecz, złapał żółtą kartkę. Trener Szymon Grabowski nie chciał ryzykować i Biegański na drugą połowę już nie wyszedł.

Rifet Kapić - 5

Poprawny występ, ale nie zapadł w pamięci niczym szczególnym.

Kacper Sezonienko - 5

Starał się, miał kilka ciekawych zagrań, ale bez efektu bramkowego.

Tomasz Neugebauer - 5

Zaczął mecz jako ofensywny pomocnik i średnio się prezentował, więc w drugiej połowie wrócił na środek obrony. Był mocno zamieszany w sytuację, w której padł gol dla Znicza. Brak komunikacji i zawahanie Tomka doprowadziły do problemów. Lechię uratował VAR.