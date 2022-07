Lechia Gdańsk nie zagra w Łodzi z Widzewem? Do takiej sytuacji mogą doprowadzić Cypryjczycy. Marcin Stefański: Mecz może zostać przełożony

Mecz biało-zielonych z Górnikiem, który był zaplanowany na 24 lipca w Gdańsku, został odwołany zgodnie z regulaminem PKO Ekstraklasy. Zresztą na podobny ruch zdecydowały się dwa inne zespoły grające w europejskich pucharach, czyli Lech Poznań i Raków Częstochowa.

- Wprowadziliśmy zasadę, że każda z czterech drużyn grających w kwalifikacjach UEFA może przełożyć dwa mecze w PKO Ekstraklasie - jeden w trakcie trzech rund kwalifikacyjnych oraz jeden między meczami fazy play-off rozgrywek europejskich. Zaplanowaliśmy mecze pucharowiczów pomiędzy sobą w szóstej kolejce. Dzięki temu będą mogli zagrać w terminie rezerwowym, jeśli awansują do play-offów - powiedział przed sezonem Marcin Stefański, dyrektor operacyjny Ekstraklasy SA.

To oznacza, że kolejny mecz Lechia mogłaby przełożyć dopiero w czwartej rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji. To jednak tylko teoria, bo tym razem o przesunięciu spotkania ligowego podopiecznych trenera Tomasza Kaczmarka może zadecydować UEFA.

W czym rzecz? Lechia ma zaplanowany na niedzielę (31.07, godz. 20) mecz PKO Ekstraklasy w Łodzi z Widzewem, a w przypadku awansu do trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji w czwartek (4 sierpnia) spotkanie pucharowe. I tu wszystko się zgadza, ale problem może nadejść z… Cypru. Potencjalnym rywalem biało-zielonych może być Aris Limassol, który wygrał pierwszy mecz z Neftczi Baku 2:0. Aris swoje mecze rozgrywa jednak na boisku w Larnace. AEK Larnaka rywalizował w kwalifikacjach Ligi Mistrzów, ale odpadł przegrywając w rzutach karnych z duńskim FC Midtjylland. I tu zaczyna się problem. AEK w tej sytuacji grać będzie w eliminacjach Ligi Europy i swój pierwszy mecz z Partizanem Belgrad ma rozegrać 4 sierpnia w Larance. To sprawia, że tego dnia nie będzie mógł zagrać Aris. Mecz zatem prawdopodobnie zostanie przeniesiony na wtorek. To oznaczałoby, że Lechia w razie awansu musiałaby grać w kwalifikacjach Ligi Konferencji niespełna 48 godzin po meczu ligowym, a na to na pewno nie zgodzą się ani biało-zieloni ani UEFA. W takiej sytuacji Europejska Federacja Piłki Nożnej wyda polecenie przełożenia meczu Lechii w PKO Ekstraklasie. Co musiałoby się zatem wydarzyć, żeby problem z niedzielnym terminem meczu ligowego w Łodzi zniknął? Lechia musiałaby przegrać z Rapidem i zakończyć europejską przygodę, a w razie awansu biało-zielonych, to Neftczi Baku musiałoby odrobić stratę dwóch goli z Cypru i wyeliminować Aris, a wtedy drużyna z Azerbejdżanu byłaby kolejnym rywalem zespołu trenera Kaczmarka.