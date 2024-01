Lechia Gdańsk nie zagra z Radunią Stężyca, ale ma przed sobą sześć sparingów w Turcji. Co wiemy o rywalach Biało-Zielonych?

Tak wygląda Plan meczów kontrolnych Lechii na zgrupowaniu w Turcji: 23.01 - Drita Gnjilane (Kosowo), 26.01 - Neftci Baku (Azerbejdżan), 30.01 - Kyzył-Żar Petropawł (Kazachstan), 2.02 - MFK Zemplin Michalovce (Słowacja), 2.02 - Valmiera FC (Łotwa), 9.02- Zoria Ługańsk (Ukraina). Wcześniej, bo w piątek 19 stycznia, gdańszczanie mieli zagrać mecz kontrolny z Radunią Stężyca na stadionie przy ul. Traugutta w Gdańsku. Jednak ze względu na to, że boiska są zmrożone, to sparing z drugoligowcem został odwołany, aby nie ryzykować urazów u zawodników przed zgrupowaniem w Larze.

Skupmy się zatem na meczach przygotowawczych, które Lechia rozgrywać będzie w Turcji. To będą zespoły mniej lub bardziej znane, ale przestawimy bliżej przeciwników podopiecznych trenera Szymona Grabowskiego.

Na początek Drita Gnjilane, czyli zespół z Kosowa, z którym Biało-Zieloni zmierzą się już w najbliższy wtorek. To z pewnością będzie wymagający rywal. Drita to aktualny wicemistrz Kosowa, a z Ligi Konferencji została wyeliminowana po wyrównanej walce przez czeską Viktorię Pilzno (0:0 i 1:2). W obecnym sezonie Drita zajmuje trzecie miejsce, ale z identycznym dorobkiem co drugi KF Llapi oraz ze stratą sześciu punktów do prowadzącego FC Ballkani. Najdroższym piłkarzem w zespole jest obrońca Egzon Bejtuali, który wyceniany jest na 600 tysięcy euro.