Lechia Gdańsk nie zagrała dziś z Polonią Warszawa. Ulewa w stolicy, zalane boisko. Na kiedy mecz został przełożony?

Drużyna Lechii przyjechała do stolicy w sobotę i została przywitana pięknym słońcem. Niestety, od godz. 22 zaczął padać ulewny deszcz, który nie ustępował także w niedzielę od rana. Studzienki nie dawały rady odprowadzać wody, a w okolicach Pałacu Kultury i Nauki trzeba było przemieszczać się chodnikami, po której płynęły potoki, a woda wlewała się do butów przechodniów. To już była zła wróżba, bo w takich warunkach ciężko myśleć o rozegraniu meczu piłkarskiego. Zwłaszcza że prognozy pogody na resztę niedzieli wcale nie były lepsze.

Po godzinie 9 Polonia po raz pierwszy poinformowała, że rozegranie meczu jest zagrożone. Potem toczyły się rozmowy delegata i sędziego Łukasza Kuźmy z Białegostoku. Po godzinie 11 na stadion przy ul. Konwiktorskiej dotarła Lechia. Rozmowy delegata, arbitra i przedstawicieli obu drużyn doprowadziły do odwołania meczu. Biało-Zieloni do Warszawy nie przyjechali w najsilniejszym składzie. Do pauzujących kontuzjowanych Luisa Fernandeza, Conrado i za kartki Dawida Bugaja dołączyli z powodu urazów Louis D'Arrigo i Jan Biegański, którzy również nie wsiedli do autokaru.