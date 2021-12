Lechia Gdańsk nie zagrała z Wisłą Płock na swoich warunkach. Tomasz Kaczmarek: Słabym meczem zakończyliśmy rundę

Tomasz Kaczmarek, trener Lechii, nie szukał usprawiedliwień. Zdawał sobie sprawę, że jego podopieczni zagrali źle w Płocku.

- Na pewno jesteśmy niezadowoleni, że nie udało nam się ani zrobić dobrego wyniku, ani zagrać dobrego meczu. Źle zaczęliśmy ten mecz. Dużo pojedynków przegraliśmy na początku spotkania. W czwartej minucie ze stałego fragmentu gry padła bramka, która dodała skrzydeł przeciwnikowi, a nam utrudniła grę. W ostatnich tygodniach zawsze pierwszą bramkę strzelali rywale. Dzisiaj nie udało nam się opanować tego meczu w żadnym momencie. Nie udało nam się zdobyć kontroli nad tym meczem. Przeciwnik nie pozwolił nam na to. Mieliśmy dwie, trzy, cztery sytuacje, kilka stałych fragmentów gry, ale dzisiaj nie zasłużyliśmy na to, żeby wygrać. Naprawdę, przykro jest nam, że tak słabym meczem zakończyliśmy rundę. Teraz trzeba wolny czas wykorzystać do mocnej analizy, żeby wyciągnąć właściwe wnioski jako zespół i w kwestii rozwoju pójść we właściwym kierunku - ocenił mecz trener Kaczmarek.