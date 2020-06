Lechia Gdańsk o krok od grupy mistrzowskiej. Dziś potrzebne zwycięstwo w meczu z Cracovią

Podopieczni trenera Piotra Stokowca są już coraz bliżej gry w czołowej „8” PKO Ekstraklasy. Do końca zasadniczej części sezonu zostały dwie kolejki i wówczas wszystko będzie jasne. Chociaż biało-zieloni już dziś mogą być pewni gry o medale mistrzostw Polski. Cracovia to zawsze niewygodny rywal, ale ostatnio ma problemy. Zespół prowadzony przez trenera Michała Probierza przegrał sześć meczów z rzędu. Dodatkowo w Gdańsku zagra bez Michała Helika, który musi pauzować za żółte kartki. Po przymusowej pauzie wraca za to do gry Sergiu Hanca. Trener Piotr Stokowiec będzie miał już do dyspozycji Jarosława Kubickiego, który w Zabrzu nie mógł zagrać właśnie za nadmiar kartek. Niestety, wciąż do zdrowia nie wrócił Conrado i Brazylijczyka zabraknie na boisku także w spotkaniu z „Pasami”.

Dobra wiadomość jest taka, że przeciwko Cracovii będzie mógł zagrać wypożyczony do Lechii z tego właśnie klubu Jaroslav Mihalik. Umowa wypożyczenia nie zawiera klauzuli o zakazie występu Słowaka w tym spotkaniu. "Pasy" nie wiążą zresztą przyszłości z piłkarzem, którego krakowski klub pozyskał ze Slavii Praga za 850 tysięcy euro. W przyszłym tygodniu Lechia i Cracovia mają dojść do porozumienia w kwestii kolejnego wypożyczenia Mihalika do Gdańska na sezon 2020/21. To oznacza, że Słowak do Krakowa już nie wróci i później może odpisać kontrakt z Lechią albo z innym klubem, bowiem jego umowa z Cracovią jest ważna do końca czerwca 2021 roku.

Lechia ma o co grać, bowiem walczy o medal mistrzostw Polski. Wprawdzie prowadząca w tabeli Legia Warszawa jest już praktycznie poza zasięgiem, bowiem podopieczni trenera Piotra Stokowca tracą aż 15 punktów, a i zespół Piasta Gliwice (strata 7 punktów) będzie trudno dogonić, ale najniższy stopień podium jest wciąż w zasięgu. Do tego gdańszczanie są w półfinale Totolotka Pucharu Polski, więc mają szansę powtórzyć ubiegłoroczne wyniki w jednych i drugich rozgrywkach. Skupmy się jednak na rywalizacji w PKO Ekstraklasie. Lechia zajmuje siódme miejsce i do trzeciej Pogoni Szczecin traci trzy punkty. Medal mistrzostw Polski jest zatem możliwy, ale najpierw biało-zieloni muszą zapewnić sobie grę w grupie mistrzowskiej. Do czwartego Śląska gdańszczanie tracą tylko jeden punkt. Warto w pozostałych dwóch kolejkach sezonu zasadniczego powalczyć o czwarte miejsce, bo wówczas w grupie mistrzowskiej Lechia zagrałaby cztery mecze w Gdańsku i trzy na boiskach rywali. Jeśli znajdzie się poza czwórką, to na Stadionie Energa Gdańsk rozegra o jedno spotkanie mniej. Detale tego rodzaju także mogą mieć duże znaczenie w kontekście gry o miejsce na podium w mistrzostwach Polski. Biało-zieloni po wznowieniu rozgrywek wygrali z Arką Gdynia i zremisowali z Górnikiem Zabrze, ale w obu spotkaniach musieli gonić wynik.