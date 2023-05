Lechia Gdańsk obniża ceny, żegna Paixao i coraz bardziej zalega z wypłatami. Piłkarze rozwiążą kontrakty z winy klubu?

To był najgorszy rok w moim życiu i najgorsze ostatnie dni w moim życiu! Ostatnią rzeczą, o jakiej marzyłem, było zakończenie w taki sposób z klubem i miastem, które dało mi wszystko i zmieniło moje życie na zawsze. Chcę tylko, żeby ten klub wrócił do ekstraklasy jak najszybciej – napisał Paixao w mediach społecznościowych.

Mecz z Legią zalicza się do spotkań z kategorii premium. Zgodnie z cennikiem przedstawionym na początku sezonu bilety kategorii pierwszej miały kosztować 70 złotych, a kategorii drugiej 45 złotych. Podniesienie cen na pożegnanie Flavio i ostatni mecz w ekstraklasie wywołało falę protestów wśród kibiców. Lechia zareagowała i obniżyła ceny biletów na wszystkie sektory stadionu na mecz z Legią do 25 złotych. Osoby, które zakupiły bilet na mecz z Legią w przedsprzedaży otrzymają voucher na bezpłatny bilet na mecz z Legią oraz voucher na bezpłatny bilet na dowolny mecz w sezonie 2023/24.

CZYTAJ TAKŻE: Takie kontrowersyjne i pamiętne oprawy przygotowali kibice. Budzą skrajne emocje

Tymczasem sytuacja finansowa klubu nadal jest bardzo zła. Już wcześniej był informacje o zaległościach w wypłatach wobec piłkarzy. Teraz jak informuje portal Meczyki zawodnicy ostatnią wypłatę dostali za styczeń. Klub zalega zatem z pensjami za luty i marzec, a za kilka dni także za kwiecień. Część piłkarzy złożyła wezwania do zapłaty. Jeśli Lechia nie ureguluje zaległości w ciągu 14 dni od złożenia wezwania, to zawodnicy będą mogli rozwiązać kontrakty z winy klubu. Graczom należą się też premie za czwarte miejsce w poprzednim sezonie i awans do europejskich pucharów, a zgodnie z podpisanymi ugodami Lechia ma to zapłacić do końca lipca.