Lechia Gdańsk od Akademiji Pandev do Pawła Żelema. Czas na podsumowanie 2022 roku. Nasz subiektywny alfabet biało-zielonych

Sławomir Czarniecki, dyrektor sportowy akademii Bayeru Leverkusen, został nowym członkiem rady nadzorczej w Lechii Gdańsk. To człowiek wywodzący się z Elbląga i sprowadził do Bayeru Kaia Havertza,…

B jak Bystra – wreszcie zaczęło się coś dziać w kwestii budowy ośrodka treningowego Lechii w Bystrej. Ten projekt miał swoje początki ponad 10 lat i utknął w martwym punkcie. Jest szansa, że w przyszłości doczeka się jednak realizacji.

C jak Czarniecki – człowiek z Leverkusen w Gdańsku, a dokładnie z Elbląga, z którego pochodzi. Dyrektor sportowy akademii w Bayerze Leverkusen i odkrywca talentu Kaia Havertza doradza Lechii jako członek rady nadzorczej.

D jak Dusan – bramkarz Lechii to człowiek z charakterem. Jednak konflikt z Flavio Paixao, kiedy dwaj doświadczeni zawodnicy nie podawali sobie rąk, był kompletnie niepotrzebny i nie pomagał drużynie. Kuciak nie raz pomagał drużynie w 2022 roku, ale przytrafiły mu się też dwa nieszczęśliwie samobóje. Najgorszy okres sportowo przechodził wtedy, kiedy pełnił rolę kapitana Lechii.

E jak Europa – Lechia chciałaby w niej zagościć na dłużej, po ostatnich występach w 2019 i 2022 roku. Teraz znowu będzie przerwa. W Ekstraklasie biało-zieloni są w dolnych rejonach tabeli, a z Pucharu Polski zostali już wyeliminowani.

F jak frekwencja – z pewnością jest poniżej oczekiwań i z roku na rok z tendencją malejącą. Pierwsze półrocze było lepsze, ale jesienią spadki były widoczne. Trybuny stadionu Polsat Plus Arena Gdańsk w minionej rundzie zapełniały się jedynie w 17 procentach. Przedstawiciele klubu, na czele z wiceprezes Agnieszką Syczewską, pracują nad poprawą wizerunku klubu, wyjściem do kibiców i poprawą frekwencji na meczach. Do tego potrzebna jest jednak dobra gra zespołu i wyniki.

G jak Gajos – duże było zamieszanie w kwestii wyboru kapitana Lechii w tym sezonie. Najpierw poprzedni trener Tomasz Kaczmarek odebrał opaskę Flavio Paixao i dał ją Dusanowi Kuciakowi. Potem przejął ją Gajos i utrzymał po wyborach w drużynie, kiedy trenerem został Marcin Kaczmarek.