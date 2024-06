Lechia Gdańsk oddała bramkarza, a sprowadziła innego. Początek ruchów kadrowych. W sobotę mecz towarzyski z Tylko Lechią Gdańsk

Mikułko w sezonie 2022/23 był na wypożyczeniu w zespole Wieczystej Kraków. Wrócił do Lechii, w której poprzedni sezon zaczął jako pierwszy bramkarz, ale po przyjściu Sarnawskiego wylądował na ławce rezerwowych. Teraz trafi w znajome środowisko, bo ponownie będzie zawodnikiem Wieczystej, która awansowała do drugiej ligi. Będzie współpracować z trenerem Sławomirem Peszką, który w przeszłości grał w zespole biało-zielonych. Z taką różnicą, że poprzednio było to wypożyczenie, a teraz podpisał dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny rok.

W miejsce Mikułki sprowadzony został na zasadzie transferu definitywnego Szymon Weirauch z Zagłębia Lubin. Teraz 20-latek, który ma w dorobku osiem występów w Ekstraklasie, będzie rywalizować z Sarnawskim o pozycję numer jeden w bramce Lechii.

- Szymon to młody i utalentowany bramkarz dysponujący dobrymi warunkami fizycznymi. Od początku wraz z zarządem klubu budujemy kadrę w oparciu o naszą filozofię pozyskiwania młodych zawodników i stwarzania im warunków do rozwoju. Lechia to dobre miejsce do rozwinięcia skrzydeł i wierzymy, że dzięki sumiennej pracy uda się to Szymonowi – powiedział Jakub Chodorowski, dyrektor sportowy Lechii.