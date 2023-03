Lechia Gdańsk odpowiada kibicom w sprawie propozycji obniżenia cen biletów. "Klub cały czas stara się wpłynąć na poprawę frekwencji" Rafał Rusiecki

10.02.2023 gdansk polsat plus arena gdansk. pko ekstraklasa - 20 kolejka. mecz lechia gdansk - widzew lodz na zdjeciu: kibice lechii gdansk podczas meczu fot. przemek swiderski / polska press / dziennik baltycki Przemyslaw Swiderski Zobacz galerię (7 zdjęć)

Stowarzyszenie „Lwy Północy” przedstawiło Lechii Gdańsk propozycję obniżek cen biletów na końcową fazę sezonu PKO BP Ekstraklasy. Część środowisk kibicowskich chciała w ten sposób aktywizować mieszkańców Pomorza do powrotu na stadion Polsat Plus Arena Gdańsk. Biało-zieloni odpowiedzieli na to negatywnie, uzasadniając to w oficjalnym komunikacie.