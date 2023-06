Lechia Gdańsk ogłosiła plan sparingów w okresie przygotowawczym. Dziś ma się pojawić nowy zawodnik. Conrado w MLS?

Biało-zieloni w środę rozpoczną przygotowania do nowego sezonu w Fortunie I Lidze. Czy realnie będą w stanie włączyć się do walki o awans do PKO Ekstraklasy? Z odpowiedzią na to pytanie trzeba wstrzymać się do czasu, aż zbudowana zostanie kadra zespołu. Warto jednak pamiętać, że w na zapleczu ekstraklasy jest sporo znanych klubów albo mających duże aspiracje, więc zapowiada się bardzo trudny sezon.