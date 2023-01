Lechia Gdańsk - Petrolul Ploeszti NA ŻYWO. 11.01.2023 r. Biało-zieloni grają dziś pierwszy sparing w Turcji. W jakim składzie gra Lechia?

1 min. - początek meczu

Lechia poleciała na zgrupowanie do Turcji 9 stycznia, a do Gdańska wróci 20 stycznia. Tam zaplanowane są trzy interesujące mecze sparingowe. Pierwszym rywalem jest rumuński zespół Petrolul Ploiesti (11.01), następnie Lechia zmierzy się z serbską Crveną Zvezdą Belgrad (15.01), a na zakończenie zgrupowani w Turcji z drużyną FC Hradec Kralove z Czech (19.01). Rundę wiosenną PKO Ekstraklasy drużyna biało-zielonych zacznie meczem w Gdańsku z Wisłą Płock, który zostanie rozegrany 29 stycznia (niedziela) o godzinie 17.30.

Lechia ma wkrótce pozyskać nowego napastnika. Kevin Friesenbichler wraca do Lechii. Austriak jest już w Gdańsku i przechodzi właśnie testy medyczne. To już ostatni etap i po nich powinien podpisać kontrakt z biało-zielonymi, a następnie dołączyć do zespołu, który przebywa na zgrupowaniu w Turcji. Friesenbichler ma ważny kontrakt na Łotwie, więc do Gdańska przeniesie się na zasadzie transferu gotówkowego, ale kwota odstępnego nie będzie wysoka. Z Lechią ma związać się 2,5-letnim kontraktem.